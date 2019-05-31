"Газпром" разместил трехлетние бонды на 15 млрд рублей под 7,99% годовых

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. "Газпром" разместил трехлетние облигации на 15 млрд рублей со ставкой первого купона 7,99% годовых. Спрос при размещении достигал 40 млрд рублей, сообщил ТАСС в пятницу первый вице-президент "Газпромбанка" - одного из организаторов размещения - Денис Шулаков.

"Это первый эмитент на российском долговом рынке, пробивший 8% ставку купона на срок три года в 2019 году. Сделка встречена с широким интересом инвесторов - 46 инвесторов с общим спросом в первоначальном диапазоне около 40 млрд рублей", - отметил собеседник агентства.

По словам Шулакова, в сделке приняли участие крупные российские институциональные инвесторы, банки, включая дочку иностранного банка в России, и физические лица.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков рублевых облигаций "Газпрома" общим объемом 70 млрд рублей, а также шесть выпусков облигаций "Газпром капитала" объемом 60 млрд рублей.