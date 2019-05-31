Большинство банков продлили нулевую комиссию в рамках Системы быстрых платежей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Большинство банков, подключенных к Системе быстрых платежей (СБП), приняли решение не вводить с 1 июня комиссии за переводы в рамках системы. Об этом сообщили опрошенные ТАСС представители кредитных организаций.

Ранее сообщалось, что все подключенные банки на первом этапе установили нулевой тариф на переводы, но не исключили возможности пересмотра тарифов после 31 мая.

Так, в пресс-службе Райффайзенбанка сообщили, что нулевой тариф будет продлен как минимум до конца июня. "Райффайзенбанк решил не вводить комиссию для своих клиентов за переводы через СБП как минимум до конца июня. Ранее планировали ввести 1 июня", - говорится в сообщении.

Банк "Ак барс", который изначально планировал не взимать комиссии до 31 мая, решил продлить нулевой тариф до конца сентября. Об этом сообщил ТАСС руководитель направления эквайринга и электронной коммерции банка Ильназ Ситдиков. "Первоначально "Ак Барс банк" установил нулевую комиссию до 31 мая. Недавно банк решил продлить этот тариф до 30 сентября 2019 года", - сказал он.

В пресс-службах СКБ-банка, "Тинькофф банка", Альфа-банка, Газпромбанка, РНКО "Платежный Центр" и Росбанка также подтвердили ТАСС, что комиссии с 1 июня вводиться не будут.

1% от суммы перевода

Из числа всех участников системы только Промсвязьбанк принял решение взимать комиссию в размере 1% со всех исходящих переводов в СБП. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела развития цифровых платежных сервисов кредитной организации Ольга Алексюк.

"На время тестирования системы, с 28 февраля по 31 мая, мы установили нулевой тариф по переводам с дебетовых карт. Сейчас мы проанализировали рыночную ситуацию и востребованность сервиса и готовы скорректировать тариф. С 1 июня мы планируем установить тариф на исходящие переводы по дебетовым картам по СБП на уровне 1% от суммы без минимального лимита", - сказала она.

При этом по входящим переводам по СБП в Промсвязьбанк сохранится нулевая комиссия, добавила Алексюк.

Также тариф в 1% от суммы перевода установил Газэнергобанк. Он будет взимать данную комиссию, если переводы в рамках Системы быстрых платежей превысят 6 тыс. рублей в сутки.

О системе

Банк России с конца февраля запустил Систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. Сейчас СБП включает в себя 14 участников: ВТБ, "Юникредит банк", "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "Ак барс", Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, "Qiwi банк" и РНКО "Платежный центр" - оператор платежной системы "Золотая корона".

Ранее начальник управления развития и регулирования национальной платежной системы Банка России Мария Красенкова заявила, что россияне с момента запуска Системы быстрых платежей совершили более 500 тыс. переводов на сумму примерно 4,2 млрд рублей.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ожидает, что на начало 2020 года к системе быстрых платежей будут подключены более 250 кредитных организаций. Сейчас подали заявки на подключение уже 114 банков. Сбербанк, который доминирует на рынке переводов с карты на карту, пока не входит в их число. ЦБ рассчитывает на подключение системно значимых банков к СБП до 1 сентября.