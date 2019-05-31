Третий этап амнистии капиталов начнется с 1 июня

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Третий этап амнистии капиталов стартует в России 1 июня и продлится до 29 февраля 2020 года. За этот период физические лица смогут добровольно задекларировать свое имущество, активы, а также зарубежные счета и контролируемые иностранные компании (КИК) в обмен на освобождение от налоговой, административной и уголовной ответственности за уклонение от уплаты налоговых и таможенных платежей и неисполнение требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.

В рамках третьего этапа амнистии физлица смогут подать декларацию об активах и счетах в банках с сохранением всех установленных гарантий при условии репатриации денежных средств и государственной регистрации в рамках смены юрисдикции подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края.

Участникам амнистии капиталов предоставляются гарантии от уголовного и административного преследования, если их деяния, за которые была положена ответственность, были совершены до 1 января 2019 года. От уплаты налога на доходы физических лиц освобождаются доходы в виде прибыли контролируемой иностранной компании, которые учитываются при определении налоговой базы в 2019 году у налогоплательщика. При этом такой налогоплательщик не должен был признаваться налоговым резидентом РФ по итогам налогового периода 2018 года.

Первый этап амнистии

Первый этап амнистии капиталов был запущен 1 июля 2015 года после того, как президент РФ Владимир Путин поддержал идею, выдвинутую на уровне Совета Федерации, Министерства финансов и Министерства экономического развития. Изначально планировалось, что первый этап продлится до 31 декабря 2015 года, однако позднее амнистия была продлена до 30 июня 2016 года. Всего возможностью легализовать капиталы в течение этого периода воспользовались 7,2 тыс. бизнесменов. Официально объемы налогов, дополнительно полученных благодаря амнистии, не публиковались. Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный сообщал СМИ, что всего было получено только 6 млрд рублей (КПРФ получила эти данные от Минфина в ответ на депутатский запрос).

Второй этап амнистии

Второй этап амнистии прошел с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года в целом на тех же условиях, что и в 2015-2016 годы. Предприниматели, которые хотели раскрыть свои доходы, не подпадали под уголовные статьи об уклонении от налогов, таможенных платежей и сборов. Задекларировать, в отличие от предыдущего этапа амнистии, можно было не только действующие, но и закрытые до 1 января 2018 года счета. Декларацию можно было подать в любую налоговую инспекцию или центральный аппарат Федеральной налоговой службы.

6 февраля 2019 года первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах форума "Деловая Россия" сообщил журналистам, что в 2018 году в рамках амнистии капитала бизнесмены "задекларировали только по остаткам по счетам более €10 млрд".