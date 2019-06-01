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Трамп исключил Индию из списка стран, которым предоставляются торговые льготы

Нью-Дели не заверил Вашингтон в обеспечении "справедливого и приемлемого доступа к своему рынку", пояснил свое решение президент США
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Evan Vucci
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп постановил с 5 июня исключить Индию из списка стран, которым предоставляются торговые льготы в рамках Генеральной системы преференций (ГСП). Об этом говорится в заявлении Белого дома, распространенном в пятницу.

"Я постановил, что Индия не заверила США в том, что обеспечивает справедливый и приемлемый доступ к своему рынку. В связи с этим уместно прекратить ее нахождение в списке развивающихся стран-бенефициаров с 5 июня 2019 года", - говорится в документе.

ГСП - это государственная программа, которая дает торговым партнерам Вашингтона, отвечающим определенным критериям, право на беспошлинные поставки в США широкого круга своих товаров. В 2017 году беспошлинный экспорт Индии в США в рамках ГСП составил более $5,6 млрд (лидер среди участников данной программы).

Теги
СШАИндияТрамп, Дональд
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