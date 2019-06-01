Крым представит на ПМЭФ проект пансионатов на термальных водах и инвесткарту региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Корпорация развития Крыма презентует на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) проект по строительству пансионатов на термальных источниках, а также интерактивную инвестиционную карту, сообщил ТАСС гендиректор корпорации Наиль Габбасов.

"Одной из особенностей Крыма является наличие подземных термальных вод. Мы большое внимание уделяем привлечению инвесторов для строительства пансионатов круглогодичного пребывания с использованием термальных источников", - сказал он.

Гендиректор корпорации отметил, что работа с инвесторами уже ведется. "Более подробно можно будет говорить непосредственно на форуме", - добавил он.

По словам Габбасова, Крым подготовил и другие инициативы в туристической сфере. Среди них - проект по развитию экстремальных видов спорта, парка викингов, строительства спорткомплексов в Евпатории и Ялте, а также масштабного комплекса по автогонкам в Сакском районе.

Карта инвестиций

Гендиректор корпорации сообщил также о планах представить на форуме интерактивную инвестиционную карту, работа над которой шла на протяжении нескольких месяцев.

"Мы постарались максимально "вкусно" для инвестора преподнести площадки в Крыму, предлагаемые под проекты. Для этого собрана исчерпывающая информация об инфраструктуре объекта, в каком он состоянии, для чего его можно использовать. Инвестор сможет его увидеть в любых ракурсах благодаря фото- и видеосъемке", - пояснил Габбасов.

Кроме того, участникам форума представят уже реализованные проекты, среди которых - асфальтобетонный завод, завод по производству подсолнечного масла и хозяйство по выращиваю рыб осетровых пород.

Габбасов также сообщил, что на форуме республика планирует подписать около 30 соглашений. Наиболее крупные из них касаются создания заводов по выпуску металлических конструкций для строительства, строительных панелей, оборудования для очистных сооружений, а также мебельной фабрики.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.