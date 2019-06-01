На ПМЭФ запустят проект "Чарующий Хайнань - остров возможностей"

ПЕКИН, 1 июня. /ТАСС/. Церемония открытия на официальном сайте агентства ТАСС спецпроекта "Чарующий Хайнань - остров возможностей", посвященного китайской южной островной провинции Хайнань, состоится на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Как сообщил Департамент корпоративных коммуникаций ТАСС, мероприятие пройдет 6 июня в зоне презентаций ПМЭФ.

Церемония запуска спецпроекта станет частью мероприятий агентства ТАСС и отдела пропаганды партийного комитета провинции Хайнань, посвященных презентации возможностей южного региона Китая в рамках форума. Основная часть будет включать в себя представление зоны свободной торговли (порта) Хайнаня, а также деловых и инвестиционных проектов островной провинции. В ходе мероприятия спикеры, в числе которых заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов, заместитель начальника секретариата партийного комитета провинции Хайнань Сунь Дахай, представители руководства китайской провинции и почетные гости, расскажут об экономическом и культурном потенциале китайского региона, ответят на вопросы присутствующих.

Во второй части состоится презентация туристического имиджа Хайнаня, знакомство с его духовным и культурным наследием. Завершится мероприятие выступлением национального ансамбля провинции.

Остров возможностей

Спецпроект "Чарующий Хайнань - остров возможностей" будет запущен в двух версиях - на русском и английском языках - на доменах tass.ru и tass.com. Он будет состоять из шести основных разделов, посвященных экономике, истории, культуре, туризму, климату и уникальной природе острова.

Особая роль в проекте будет отведена пилотной зоне свободной торговли, решение о создании которой объявил председатель КНР Си Цзиньпин в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань.

Согласно плану властей, создание пилотной зоны запустит процессы глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

Помимо развития экономического потенциала, правительство КНР преследует цель к 2025 году превратить Хайнань в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с белоснежными пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.

В 2018 году остров посетили свыше 76 млн китайских и иностранных туристов.

Китай на ПМЭФ-2019

Как ожидается, делегация Китая на Петербургском международном экономическом форуме составит порядка 1 тыс. человек. Это представители министерств, провинций, государственных и частных компаний, сотрудники средств массовой информации. Председатель КНР Си Цзиньпин также станет гостем и участником ПМЭФ.

Как сообщил ранее официальный представитель китайского МИД Лу Кан, лидер КНР "нанесет государственный визит в РФ для участия в 23-м Петербургском международном экономическом форуме с 5 по 7 июня".

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс".

ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.