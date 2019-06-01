СМИ: Китай опубликует Белую книгу о торговых переговорах с США

ПЕКИН, 1 июня. /ТАСС/. Пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликует Белую книгу о позиции Китая в переговорах с США по торгово-экономическим вопросам. Как сообщило в субботу агентство "Синьхуа", документ будет выпущен в воскресенье, 2 июня, в 10:00 по местному времени (05:00 мск). В сообщении сказано, что наряду с публикацией Белой книги, пресс-канцелярия Госсовета КНР также проведет пресс-конференцию.

Власти Китая 1 июня в 00:00 по местному времени (31 мая 19:00 мск) ввели импортные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд. Этот шаг стал ответными мерами КНР на повышение 10 мая правительством США пошлин в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд с 10% до 25%.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры по урегулированию торговых споров. Последний раунд таких консультаций проходил в мае в Вашингтоне, однако после этого они зашли в тупик.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство колоссальным дефицитом в торговле с КНР. После повышения 10 мая американских пошлин Трамп поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на $300 млрд. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.