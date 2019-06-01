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Посол РФ в Белоруссии убежден, что Москва и Минск найдут компромисс по налоговому маневру

Дмитрий Мезенцев указал на готовность сторон искать компромиссы в сложных вопросах экономического и финансового взаимодействия

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Новый посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев выразил уверенность, что обе страны найдут компромисс по вопросу компенсации Минску потерь от нефтяного налогового маневра в России.

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"Комплексные и емкие оценки, которые были даны в ходе состоявшейся недавно в Москве встречи премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, закрепили весомый объем достигнутых взаимных договоренностей. Вновь подтвердил свою значимость и масштаб диалога министров иностранных дел буквально на днях. Все это подчеркивает готовность сторон искать компромиссы в сложных вопросах экономического и финансового взаимодействия. Убежден, что так будет и впредь", - отметил в интервью ТАСС Мезенцев, отвечая на вопрос о позиции России относительно компенсации налогового маневра.

К 2024 году в России должен завершиться налоговый маневр в нефтяной отрасли, в рамках которого будет обнулена экспортная пошлина на нефть при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Рост НДПИ и снижение экспортных пошлин на нефть могут привести к росту ее внутренней цены, в результате чего возрастет себестоимость производства нефтепродуктов. В Минске оценивают свои потери от налогового маневра в РФ в $10-11 млрд до 2024 года.

Теги
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