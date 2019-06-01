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Документ о создании Бюро по расследованию авиакатастроф могут ратифицировать до конца года

Новый орган по расследованию авиакатастроф создается как аналог Межгосударственного авиационного комитета

СОЧИ, 1 июня. /ТАСС/. Ратификация документов о создании Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов в России и Армении может состояться до конца года. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах первого заседания Совета руководителей уполномоченных органов государств-членов Евразийского экономического союза в области транспорта.

Новый орган по расследованию авиакатастроф создается как аналог Межгосударственного авиационного комитета. "Предварительно обсуждали возможность завершить ратификацию в РФ <...> И Республика Армения собиралась тоже до конца года этот процесс закончить", - сказал он.

Кроме того, по словам министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Романа Скляра, Казахстан также готов присоединиться к соглашению после его ратификации.

"Казахстан сразу же готов присоединиться к соглашению и пройти все процедуры, необходимые для ратификации, большое значение придает этому органу по расследованию авиапроисшествий", - сказал он.

В заседании совета руководителей ЕАЭС в области транспорта также приняли участие министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Эмиль Кайкиев, министр территориального управления и развития Армении Сурен Папикян, министр транспорта и коммуникаций Беларусь Алексей Авраменко, министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр, министр транспорта и дорог Киргизии Жанат Бейшенов.

"[На заседании] подвели итоги работы за прошедший год, оценили ход выполнения дорожных карт по евразийской интеграции в области транспорта. Оценили этот уровень как достаточно высокий, - рассказал Дитрих.

Он отметил, что дорожные карты в прошлом году были достаточно подробны и темп их выполнения достаточно высок. "Темп их интеграции признан успешным и удачным", - добавил Дитрих.

О Международном бюро по расследованию авиакатастроф

В ноябре РФ и Армения подписали соглашение о создании МБРА. Планируется, что постепенно все страны ЕАЭС присоединятся к бюро. Идея о создании аналога Межгосударственного авиационного комитета обсуждалась уже несколько лет. Новое бюро будет постепенно забирать те полномочия МАК, которые в рамках межправсоглашения были переданы новому бюро расследования по мере присоединения стран. Сейчас планируется, что бюро будет вести свою деятельность между странами ЕАЭС.

Штаб-квартира бюро будет располагаться в Москве, кто возглавит бюро - пока не известно.

В середине октября 2018 г. председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об одобрении проекта соглашения о создании Международного бюро по расследованию авиапроисшествий.

Как сообщалось, бюджет бюро будет формироваться из взносов сторон. Основной функцией нового бюро станет экспертное расследование обстоятельств авиапроисшествий.

Теги
АрменияРоссияДитрих, Евгений Иванович
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