Конкурс на строительство дороги Москва - Казань может начаться в 2019-2020 году

СОЧИ, 1 июня. /ТАСС/. Конкурсные процедуры на проектирование и строительство трассы Москва - Казань могут начаться в конце 2019 - начале 2020 года, сообщил журналистам министр транспорта России Евгений Дитрих.

"Мы закончим ДПТ [документация планировки территории], ожидается, в этом году, исходя из полученного разрешения. И в конце этого - начале следующего года намечали начать конкурсные процедуры по контракту на проектирование и сразу на строительство [трассы Москва - Казань]", - сказал министр.

Дитрих также отметил, что вице-премьер Максим Акимов уже дал разрешение Госкомпании "Автодор", которая является основным заказчиком проекта, начать подготовку документации по планировке территорий. "То есть это первый предварительный этап, который позволяет уточнить трассировку и в последующем приступить к проектным работам", - пояснил министр.

Участок автомобильной дороги Москва - Нижний Новогород - Казань протяженностью 729 км является частью создаваемого коридора Европа - Западный Китай. "Россия выполнила свои обязательства по приведению в порядок этого коридора, по устранению ряда грунтовых разрывов, которые были на дорогах, входящих в состав этого коридора в Оренбургской области, и по проведению капитальных ремонтов этого коридора на всем протяжении", - сказал Дитрих.

При этом трасса от Москвы до Казани и ее ответвления на Самару с обходом Тольятти и в дальнейшем выход на российско-казахстанскую границу - это маршрут, который обеспечивает выполнение второго этапа реконструкции транспортного коридора. По словам Дитриха, также рассматривался вопрос возможной реконструкции существующих автодорог М-7 и М-5, однако это потребует сноса жилых строений и больших финансовых затрат. Кроме того, с точки зрения социальных эффектов они имеют гораздо больше рисков и негатива.

"Новая дорога позволит, во-первых, избежать этих проблем, во-вторых, будет дешевле в эксплуатации за счет того, что позволит собирать плату с грузовых автомобилей, которые по ней двигаются", - отметил Дитрих.

Как ранее сообщал первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов, стоимость строительства платной автотрассы Москва - Казань составит около 550 млрд рублей.