Мезенцев не видит конфликта между РФ и Белоруссией из-за ситуации на нефтепроводе "Дружба"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не видит двустороннего конфликта из-за ситуации с попаданием в трубопровод "Дружба" загрязненной нефти. В интервью ТАСС Мезенцев заявил, что стороны подтвердили готовность разобраться в причинах случившегося.

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"Не вижу "вокруг нефтепровода" конфликта, потому что есть подтвержденная готовность сторон разобраться в причинах случившегося, дождаться результатов работы созданной комиссии и сделать все, чтобы подобное не повторялось впредь", - сказал Мезенцев.

На вопрос, существуют ли какие-либо признаки напряженности в российско-белорусских отношения в данный момент, Мезенцев отметил, что "стратегическое взаимодействие РФ и Беларуси является основой того, что возникающие между странами "оперативные и тактические вопросы" будут и впредь решаться с максимальным учетом интересов сторон".

Ситуация с "Дружбой"

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара - Унеча. В "Транснефти" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе было умышленным.

По факту загрязнения возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете РФ заявили, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко по итогам совещания договорились о мерах по очистке трубопровода, в результате чего поступление чистой нефти в направлении Польши должно произойти до середины июня. Поставки кондиционной нефти на территорию Белоруссии возобновились в начале мая.