Власти Петербурга планируют на ПМЭФ заключить соглашение с РЖД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Власти Петербурга планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с "Российскими железными дорогами" (РЖД) по развитию транспортного обеспечения в части железных дорог, которое, в том числе, подразумевает совместную работу по созданию высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург". Об этом в субботу ТАСС сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

Городские власти ранее объявили, что планируют на ПМЭФ подписать соглашение с РЖД об инвестировании 88 млрд рублей в развитие железнодорожной инфраструктуры города. По словам Елина, будет подписано еще одно соглашение.

"В новом соглашении не прописаны цифры, но оно касается конкретных проектов, это будут новые деньги и проекты. В частности, мы договорились, что перерабатываем концепцию транспортного обеспечения, развитие Санкт-Петербургского транспортного узла. А это значит, что мы серьезно начинаем считать высокоскоростную магистраль, мы начинаем считать аналог московского ЦКАД. В Санкт-Петербурге это будет не кольцо, а полукольца, при том включая аэропорт Пулково", - сказал вице-губернатор.

Он также уточнил, что соглашение предусматривает проект по выводу грузовых потоков из Петербурга, строительство железнодорожного обхода, а также целый ряд очень быстрых проектов, которые можно реализовать в короткие сроки. "Например, электричка из Сертолово - это не крупный, но очень нужный проект, потому что мы развязываем проблемный с точки зрения транспортного обеспечения район", - добавил собеседник агентства.

Елин также уточнил, что развитие транспортного узла задевает не только железную дорогу, но и городские районы. "Поэтому мы себе отдаем отчет и в соглашение тоже записали, что мы рассматриваем районы вокруг Московского вокзала, всю агломерацию, район вокруг Ладожского вокзала, потому что часть маршрутов будет переведена с Московского на Ладожский районы, надо будет в связи с этим пересмотреть планы по устойчивому развитию большой части города", - отметил он.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство ПМЭФ.