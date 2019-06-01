Власти Петербурга планируют заключить на ПМЭФ 15 соглашений в сфере промышленности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. На Петербургском международном экономическом форуме городские власти планируют заключить 15 соглашений в сфере промышленности. Об этом ТАСС сообщил в субботу вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

"Мы запускаем целый ряд, безусловно, крупных промышленных проектов, начиная с расширения целого ряда производств. Примерно планируем подписать 15 соглашений в сфере промышленности. По общей сумме сейчас не скажу, там цифры плавающие", - сказал он.

Елин добавил, что в этом году власти постарались сократить число соглашений о намерениях. "Мы сконцентрировались на соглашениях, за которыми стоят реальные проекты, создание производств, предметная реализация", - отметил он.

По словам вице-губернатора, также планируется заключить соглашения в области фармацевтики, в частности, по развитию фармацевтического кластера.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство ПМЭФ.