{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ПМЭФ-2019

Власти Петербурга планируют заключить на ПМЭФ 15 соглашений в сфере промышленности

По словам вице-губернатора города, также планируется подписать соглашения по развитию фармацевтического кластера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. На Петербургском международном экономическом форуме городские власти планируют заключить 15 соглашений в сфере промышленности. Об этом ТАСС сообщил в субботу вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

"Мы запускаем целый ряд, безусловно, крупных промышленных проектов, начиная с расширения целого ряда производств. Примерно планируем подписать 15 соглашений в сфере промышленности. По общей сумме сейчас не скажу, там цифры плавающие", - сказал он.

Елин добавил, что в этом году власти постарались сократить число соглашений о намерениях. "Мы сконцентрировались на соглашениях, за которыми стоят реальные проекты, создание производств, предметная реализация", - отметил он.

По словам вице-губернатора, также планируется заключить соглашения в области фармацевтики, в частности, по развитию фармацевтического кластера.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство ПМЭФ.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПМЭФ-2019
ПМЭФ-2019
Власти Петербурга планируют на ПМЭФ заключить соглашение с РЖД
Оно подразумевает совместную работу по созданию высокоскоростной магистрали "Москва - Санкт-Петербург"
Читать полностью