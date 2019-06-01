Ространснадзор проведет внеплановую проверку РЖД после схода вагонов в Забайкалье

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Ространснадзор проведет внеплановую проверку "Российских железных дорог" (РЖД) в связи со сходом пассажирских вагонов в Забайкалье. Об этом говорится в сообщении Ространснадзора.

"По предварительной информации, 1 июня четыре вагона пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Новосибирск - Владивосток, сошли с рельсов. В результате аварии пострадавших нет", - отмечается в пресс-релизе ведомства.

На месте схода работают инспекторы Ространснадзора. РЖД планируется проверить на предмет соблюдения требований действующего законодательства.

Ранее сообщалось, что четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток сошли с рельсов на станции Куэнга Забайкальской железной дороги. По предварительным данным, на движении пассажирских и грузовых поездов происшествие на сказалось. Поезд, вагоны которого сошли с рельсов, продолжил движение без них.