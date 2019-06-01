Парламент Канады может ратифицировать новый договор NAFTA летом

ОТТАВА, 1 июня. /ТАСС/. Канадский парламент может уже этим летом ратифицировать новый североамериканский торговый договор, который получил название Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады (the United States - Mexico - Canada Agreement (USMCA) и придет на смену устаревшему Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом в субботу в эфире телеканала CTV сообщил министр транспорта Канады Марк Гарно.

"Мы не можем предсказать, как будет проходить процесс ратификации, но мы надеемся, что все партии Палаты общин [нижняя палата парламента Канады] поддержат эту сделку", - сказал он. Канадский парламент, согласно расписанию, уходит на летние каникулы в конце следующей недели, но из-за необходимости ратификации нового торгового соглашения, а также с учетом проведение в октябре в Канаде парламентских выборов, депутаты могут продлить работу весенней сессии. По словам Гарно, в этой связи правительство "не исключает, что это [ратификация договора] может случиться этим летом".

В сентябре 2018 года Канада, США и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре. 29 мая премьер-министр Канады Джастин Трюдо представил в парламент страны законопроект о ратификации USMCA, а в 30 мая администрация президента США направила в Конгресс проект заявления о новом торговом договоре, что является первым шагом, необходимым для ратификации этого соглашения. Как сообщил на этой неделе вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс во время визита в Оттаву, Белый дом надеется, что Конгресс ратифицирует новый торговый договор NAFTA этим летом.