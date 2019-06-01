Bloomberg: Apple может отказаться от iTunes

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Корпорация Apple на своей ежегодной Всемирной конференции для разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC) представит обновление операционной системы, а также анонсирует ряд нововведений, касающихся автономного использования устройств ее производства. С таким прогнозом выступил в пятницу эксперт агентства Bloomberg в области технологий Марк Гурман.

По его информации, на конференции в Сан-Хосе руководство Apple представит полноценное обновление операционной системы iOS, которая, как ожидается, получит порядковый номер 13. Ее главной особенностью, передает Bloomberg, должно стать появление темной цветовой гаммы оформления.

В компании обратят внимание на "умные" часы Apple Watch, которые, по словам эксперта, станут менее зависимы в плане управления от смартфона iPhone. Примерно тот же подход коснется и планшетных компьютеров iPad, которые, как ожидается, обретут статус практически полноценной замены ноутбукам и персональным компьютерам.

В этой же связи в корпорации намерены предоставить разработчикам возможность создавать приложения, которые были бы доступны одновременно на всех устройствах ее производства без необходимости перепрограммировать их под разные цифровые платформы.

Важной новостью со стороны компании из Купертино может стать решение об отказе от компьютерной программы iTunes. Она на протяжении долгого времени была необходима для синхронизации и настройки мобильной техники Apple с компьютером пользователя.