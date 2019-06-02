СМИ: Ким Чен Ын осмотрел высокоточные станки на машиностроительном заводе

ПХЕНЬЯН, 2 июня. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын побывал с инспекционным визитом на пхённамском машиностроительном заводе, который оборудован новейшими высокоточными станками. Об этом сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), сопроводив публикацию фотографиями из производственных цехов предприятия.

В частности, на одном из кадров Ким Чен Ын наблюдает за работой современного лазерного станка для резки металлического листа, который позволяет изготавливать изделия высокой точности и может быть использован в таких высокотехнологичных отраслях как, например, производство локомотивов и даже в аэрокосмической промышленности.

Как отмечает агентство, лидер КНДР ознакомился с результатами первого этапа реконструкции пхённамского завода, который "играет очень важную роль в развитии народного хозяйства". По итогам проверки Ким Чен Ын поручил провести второй этап модернизации с целью обеспечить полную автоматизацию производства, "чтобы обеспечить высокие темпы обработки и монтажа изделий и их массовое производство". При этом ЦТАК не уточняет, какие именно изделия производит данное предприятие.