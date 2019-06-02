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СМИ: Хайкоу за год привлек более 26 тыс. специалистов из Китая и других стран

По данным издания "Хайнань жибао", более 4 тыс. из них - иностранные граждане, которым был предоставлен вид на жительство

ХАЙКОУ /Китай/, 2 июня. /ТАСС/. Административный центр провинции Хайнань с мая 2018 года привлек и трудоустроил более 26 тыс. высококвалифицированных специалистов из других регионов Китая и иных стран. Об этом сообщило издание "Хайнань жибао".

С 2018 года власти Хайкоу значительно упростили систему привлечения высококвалифицированных кадров: в частности, процедура оформления таких сотрудников была оптимизирована путем создания системы "одного окна". Благодаря этому с мая 2018 года для трудоустройства в Хайкоу прибыли 26,6 тыс. человек, из которых более 4 тыс. - иностранные граждане, которым был предоставлен вид на жительство.

Как отмечает газета, власти уделяют внимание и подготовке высококвалифицированных кадров на местном рынке труда. Приоритетное значение отдано программам повышения квалификации для сотрудников государственных ведомств и партийных функционеров - они проходят подготовку и изучают передовой опыт в Сингапуре и Шанхае.

Власти Хайкоу также принимают меры для скорейшей интеграции привлеченных на Хайнань специалистов. В частности, ведется строительство жилой недвижимости для переезжающих в Хайкоу для трудоустройства людей. Кроме того, с 2018 года 992 специалиста получили денежную компенсацию на общую сумму в 1,73 млн юаней (около $250 тыс.), еще 155 предприятий также получили аналогичные выплаты общим размером в 36,66 млн юаней (около $5,31 млн).

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СингапурКитайХайнань
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