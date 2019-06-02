Медведев: генсоглашение о строительстве АЭС в Узбекистане подготовят до конца года

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Генеральное соглашение о строительстве АЭС в Узбекистане должно быть подготовлено к концу 2019 года, после этого будут просчитаны основные экономические параметры проекта. Об этом в интервью Сергею Брилеву для программы " Вести в субботу " сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам визита в Узбекистан.

"Нам нужно до конца этого года подготовить так называемое генеральное соглашение о строительстве атомной станции определенного дизайна", - сказал российский премьер.

После этого, по его словам, необходимо будет посчитать параметры, в том числе экономические, "потому что это дорогостоящая история". "И уже в результате этого возникнут и временные параметры строительства", - заметил он, отвечая на вопрос о примерных сроках реализации проекта строительства первой узбекской АЭС. "Это небыстрый процесс. Но строительство АЭС очень быстрым не бывает, потому что это чрезвычайно сложный технологический проект", - подчеркнул Медведев.

Глава российского правительства добавил, что РФ готовится к строительству атомной станции на территории Узбекистана и что стороны уже утвердили некоторые параметры, в частности место для строительства АЭС. По словам Медведева, в том числе об этом шла речь на переговорах, состоявшихся 30 мая в рамках его визита в Узбекистан.