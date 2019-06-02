Добыча нефти в России выросла в мае до 47 млн тонн

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Добыча нефти и газового конденсата в России в мае 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 1,3 п. п., до 47,004 млн тонн. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). С начала года добыча выросла на 2,8 п. п., до 232,214 млн тонн.

Согласно данным по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), "Роснефть" в мае увеличила добычу нефти на 0,2 п. п., до 18,05 млн тонн (с начала года - на 3,2 п. п., до 90,24 млн тонн). Добыча "Лукойла" за тот же период выросла на 1 п. п., до 7 млн тонн (с начала года - на 1,2 п. п., до 34,14 млн тонн). "Сургутнефтегаз" в мае снизил добычу на 2,2 п. п. - до 4,99 млн тонн, с начала года динамика положительная - рост на 1 п. п. - до 25,1 млн тонн. Компания "Газпром нефть" в мае добыла 5,2 млн тонн, что на 2,9 п. п. выше показателя мая 2018 года, с начала года компания увеличила добычу на 1,1 п. п., до 24,76 млн тонн.

Добыча "Татнефти" в мае выросла на 2,5 п. п. - до 2,55 млн тонн, с начала года рост на 3,4 п. п. - до 12,3 млн тонн, добыча нефти у "Новатэка" в мае - 1 млн тонн (рост на 0,5 п. п.), с начала года - 4,9 млн тонн (рост на 1,2 п. п.).

Операторы СРП (соглашения о разделе продукции) нарастили добычу с начала года на 16,7 п. п., до 6,4 млн тонн.

Экспорт нефти

Экспорт нефти из России в мае этого года снизился на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 21,195 млн тонн.

Экспорт в дальнее зарубежье в мае вырос на 1,5%, до 20,17 млн тонн, с начала года - на 5%, до 102 млн тонн. Объем поставок российской нефти в ближнее зарубежье сократился на 33,2% до 1,024 млн тонн, с начала года - на 7,8%, до 6,9 млн тонн. Транзит вырос в мае на 7,6% - до 1,65 млн тонн, с начала года - на 2,7%, до 8,1 млн тонн.

На внутренний рынок в мае поставлено 22,8 млн тонн нефти, что на 7,5% меньше, чем годом ранее. С начала года поставки нефти на внутренний рынок снизились на 1,7%, до 116,96 млн тонн.

Производство бензина

Производство бензина в России в мае 2019 года снизилось на 0,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до 3,05 млн тонн. По итогам января - мая рост производства составил 1,2% - до 16,07 млн тонн.

Дизельного топлива в январе - мае произведено 31,34 млн тонн, что на 0,4% больше, чем годом ранее; топочного мазута - 19,08 млн тонн (снижение на 2,6%), прочих нефтепродуктов - 5 млн тонн (рост на 1,2%).

В целом за январь - май первичная переработка нефтяного сырья в России сократилась на 2,4%, до 114,44 млн тонн (в мае - на 8,6%, до 22,16 млн тонн).