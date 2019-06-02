"Роснефть" начала строительство топливо-заправочного комплекса в Пулково

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Нефтяная компания "Роснефть" в воскресенье начала строительство топливо-заправочного комплекса проектной мощностью 300 тыс. тонн авиакеросина в год в международном аэропорту Пулково.

В церемонии закладки первого камня приняли участие глава "Роснефти" Игорь Сечин, заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Денис Бортников, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор компании "Воздушные ворота Северной Столицы" (Пулково) Леонид Сергеев.

Согласно материалам компании, строительство ТЗК будет реализовано в два этапа в 2020-2021 годах. Проект предполагает создание комплекса объектов топливной инфраструктуры, в том числе системы топливных гидрантов под перроном аэропорта, складов хранения топлива общей емкостью 16 тыс. кубометров, насосно-фильтрационной станции и топливопровода, пункта налива авиатоплива в аэродромные топливозаправщики, железнодорожных путей и эстакады на 12 железнодорожных цистерн.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе церемонии сообщил, что мнвестиции в строительство топливо-заправочного комплекса оцениваются в сумму более 3 млрд рублей.

ТЗК получит гидрантную систему, которая сможет обеспечить максимально оперативную заправку судна: около 5 минут уйдет на подъезд диспенсера к самолету, 14 минут займет заправка 10 тонн авиакеросина. "Это повышает скорость обслуживания авиакомпаний, а также их операционную эффективность. Наличие гидрантной системы позволит заправлять широкофюзеляжные воздушные суда на 20 минут быстрее, чем с помощью традиционных топливозаправщиков", - отмечается в материалах компании.

Кроме того, ТЗК Пулково будет оснащен современной лабораторией для контроля качества топлива, инновационной системой управления технологическими процессами, автоматизированной системой учета авиатоплива.

Об аэропорте

С 2010 года реализуется проект реконструкции и развития аэропорта. В ходе первого этапа (2010-2015 годы) построены новый перрон и терминал, реконструированы наземная инфраструктура и система коммуникаций. Объем инвестиций составил 1,2 млрд евро.

В рамках второго этапа планируется расширение аэродромной и терминальной инфраструктуры аэропорта с учетом роста пассажиропотока. По предварительным оценкам, к 2023 году пассажиропоток в аэропорту Пулково увеличится на 30% и составит 25 млн человек, а к 2039 - на 80%, до 35 млн человек в год. В настоящий момент пассажиропоток составляет ориентировочно 18-19 млн пассажиров.