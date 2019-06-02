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Греф считает, что Россия может войти в число лидеров по развитию искусственного интеллекта

Глава Сбербанка считает, у страны неплохие стартовые условия в развитии этой сферы
Глава Сбербанка Герман Греф Сергей Фадеичев/ТАСС
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Глава Сбербанка Герман Греф
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Россия имеет шансы войти в пятерку стран - лидеров по развитию искусственного интеллекта. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Вы знаете, по поводу первых [по развитию искусственного интеллекта ] я бы не взял на себя ответственность, я думаю, это пока нерешаемая задача. Но находиться в числе стран-лидеров, скажем, войти в пятерку стран, которые обладают этой технологией, - это вполне реально", - сказал он, отвечая на вопрос ведущего о перспективах России стать мировым лидером в сфере развития данной технологии.

По мнению Грефа, у страны неплохие стартовые условия в развитии искусственного интеллекта. "Россия входит в пятерку стран (наряду с США, Японией, Южной Кореей и Китаем - прим. ТАСС), у которых есть важные элементы цифровой инфраструктуры, как, допустим, собственный поисковик, собственные социальные сети, которые, в общем, доминируют на отечественном рынке", - отметил глава Сбербанка.

30 мая президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта. В рамках мероприятия глава государства призвал активнее привлекать российские компании к внедрению достижений искусственного интеллекта в экономику страны.

Теги
РоссияГреф, Герман Оскарович
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