Эксперт: продукцию региональных предприятий нужно продвигать под единым брендом субъекта

ЭЛЬБРУС /Кабардино-Балкария/, 2 июня. /ТАСС/. Региональные власти должны продвигать продукцию, произведенную на своих территориях, под единым брендом, создавая единый сайт для предприятий. Такое мнение высказал ТАСС в воскресенье советник председателя высшего совета партии "Единая Россия" Александр Овчинников в кулуарах первого Северо-Кавказского форума по устойчивому развитию, посвященного реализации национальных проектов.

"Мы встречались с производителями продукции Кабардино-Балкарии (КБР), у них есть большое количество различного рода производства, но они не конкурентоспособны по одной простой причине, что их не знают. С учетом развития садоводства и других производств надо выходить из республиканского уровня под общим брендом, именно правительству Кабардино-Балкарской Республики необходимо разработать его в рамках государственно-частного партнерства для продвижения продукции малого и среднего бизнеса", - сказал Овчинников.

Такой сайт создается в настоящее время в Москве. "Это будет специальная электронная биржа по продаже продукции малого и среднего бизнеса. Это новое направление, которое в рамках развития майских указов президента и национальных проектов сегодня очень будет востребовано", - добавил он. Продвижению продукции должны способствовать и те меры, которые принимаются Минсельхозом, отметил собеседник агентства.

"Сегодня Минсельхоз РФ в свете реализации майских указов президента нарабатывает очень много продуктов, связанных с электроникой, в том числе и электронные сайты, электронные формы работы, что будет способствовать тому, чтобы пробиться региональным производителям", - добавил он и порекомендовал участвовать и в специализированных выставках.

Участники форума ознакомились в воскресенье с работой нескольких ведущих предприятий Кабардино-Балкарии. Как отметил один из владельцев Эльбрусского высокогорного биоресурсного комплекса, где разводят осетровых, Хызыр Макитов, проектная мощность цеха, запущенного в работу в декабре 2016 года, - 3,3 тонны икры и 50 тонн товарной рыбы. На заводе выращивают семь видов рыб осетровых пород и два вида форели - радужную и французскую. Производство налажено и набирает обороты, но предприятие ожидает проблемы с ее реализацией.

О форуме

Северо-Кавказский форум по устойчивому развитию, посвященный реализации национальных проектов в СКФО, проходит в Кабардино-Балкарии с 1 по 3 июня. В нем принимают участие более 25 спикеров и экспертов со всей России (общее число участников дискуссий достигнет 500), которые обсудят национальные проекты, роль общественности в их реализации и устойчивое развитие Северного Кавказа. Будут рассмотрены также вопросы территориального планирования и строительства, развития горных территорий, безопасности, снижении рисков стихийных бедствий, чрезвычайной помощи. Будет обращено внимание на ликвидацию очагов экологического ущерба, сохранения исторического и культурного наследия, семейных традиций, здорового образа жизни и активного долголетия.

Кроме того, эксперты рассмотрят проекты в области цифровой экономики, экологии и внедрения современных методов и технологий в образовательный процесс.

Организаторами форума выступили правительство Кабардино-Балкарской Республики, высший совет партии "Единая Россия", аппарат полпреда президента РФ в СКФО, Центр социально-консервативной политики и КБГУ.

Реализация нацпроектов

Паспорта нацпроектов в сферах демографии, культуры, здравоохранения, образования, жилья и городской среды, экологии, дорог, производительности труда и поддержки занятости, науки, цифровой экономики, малого и среднего бизнеса, международной кооперации и экспорта были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Кабардино-Балкария участвует в 11 из 12 национальных проектов, кроме нацпроекта "Наука". Объем финансирования нацпроектов в регионе в 2019 году составит 5455,8 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 5387,4 млн рублей, из республиканского - 128,4 млн рублей.