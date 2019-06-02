Госкомиссия подтвердила запасы нефти Пайяхской группы на уровне 1,2 млрд тонн

ТАСС, 2 июня. Экспертиза Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) подтвердила наличие запасов нефти в размере 1,2 млрд тонн на месторождениях Пайяхской группы на Таймыре, разработкой которых занимается "Нефтегазхолдинг" Эдуарда Худайнатова. Об этом ТАСС сообщил глава ГКЗ Игорь Шпуров.

"Мы провели экспертизу и подтвердили запасы в размере 1,2 млрд тонн нефти, на баланс они будут поставлены 1 января 2020 года, потому что раз в год ставятся на баланс", - сказал Шпуров.

Он добавил, что экспертиза длилась порядка двух месяцев. "Эксперты отмечают, что при дальнейших геологоразведочных работах есть геологические предпосылки к их [запасов] увеличению", - добавил собеседник агентства.

Проект "Пайяха" предполагает освоение шести нефтегазовых месторождений, ее запасы по категории 2Р составляют 148 млн тонн. В рамках проекта на данный момент пробурено 11 скважин, начаты проектно-изыскательские работы, к концу 2019 года планируется завершить разработку проектной документации. Запустить Пайяхскую группу месторождений в промышленное производство планируется в 2024 году, в 2030-м - выйти на проектную мощность в 26 млн тонн.

Пайяхская группа месторождений отнесена к категории уникальных. Группа расположена на полуострове Таймыр, севернее Полярного круга, в 140 км севернее города Дудинка.

Особенностью Пайяхского месторождения является высокое качество добываемой нефти.