В США заявили, что пошлины в отношении Мексики не повлияют на заключение договора USMCA

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни считает, что введение пошлин в размере 5% на товары из Мексики не повлияет на заключение нового североамериканского торгового договора. С таким заявлением он выступил в воскресенье в эфире телеканала Fox News.

По его словам, пошлины "не связаны" с торговым договором, который получил название Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады (the United States - Mexico - Canada Agreement (USMCA) и придет на смену устаревшему Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

"Это миграционный, а не торговый вопрос", - отметил Малвэни, выразив надежду на то, что вашингтонской администрации удастся решить обе этих проблемы. "Но они никак не пересекаются", - подчеркнул он.

В четверг президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. В пятницу он сообщил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в связи с этим заявил, что его страна не несет ответственность "за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран", равно как и за рост потребления наркотиков в США.

По данным МВД Мексики, в 2019 году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тыс. человек только за первый квартал.

В сентябре 2018 года Канада, США и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре. 29 мая премьер-министр Канады Джастин Трюдо представил в парламент страны законопроект о ратификации USMCA, а 30 мая администрация президента США направила в Конгресс проект заявления о новом торговом договоре, что является первым шагом, необходимым для ратификации этого соглашения. Как сообщил на этой неделе вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс во время визита в Оттаву, Белый дом надеется, что Конгресс ратифицирует новый торговый договор этим летом.