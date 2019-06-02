Эксперты назвали маловероятным сильный рост прямых иностранных инвестиций в РФ в 2019 году

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Существенный рост прямых иностранных инвестиций в российскую экономику выглядит маловероятным на фоне сохранения санкционного давления и таких событий, как арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и закрытие российского офиса инвестбанка Morgan Stanley. Об этом говорится в июньском выпуске "Мониторинга экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития", подготовленном РАНХиГС.

"По предварительным оценкам платежного баланса, в первом квартале 2019 года объем входящих прямых иностранных инвестиций составил $11,5 млрд. Однако в условиях сохранения санкционного давления и ухудшения инвестиционного имиджа России (в том числе в результате ареста Майкла Калви - главы Baring Vostok, закрытия российского офиса инвестиционного банка Morgan Stanley) существенный рост прямых иностранных инвестиций в российскую экономику выглядит пока маловероятным", - говорится в материалах РАНХиГС.

Эксперты отмечают, что в настоящее время обсуждается ряд инвестпроектов с иностранным участием. В частности, о своих инвестиционных планах по разработке месторождений золота на Чукотке объявила канадская компания Kinross Gold. По предварительным оценкам, объем привлеченных прямых иностранных инвестиций в проект может составить $1,2 млрд до 2041 года, а количество новых рабочих мест - свыше 61 тыс. Летом 2018 года корейская компания Hyundai Motor заявила о намерении вложить в российский рынок около 27 млрд рублей, подав документы на заключение специального инвестиционного контракта, который даст ей возможность получить господдержку в обмен на инвестиции. В частности, компания планирует построить завод двигателей мощностью 150 тыс. штук в год.