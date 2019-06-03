На Камчатке началась лососевая путина

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июня. /ТАСС/. Лососевая путина началась на Камчатке, сообщила в понедельник пресс-служба краевого правительства.

"Лососевая путина открылась в Олюторском, Усть-Камчатском, Алеутском, Елизовском (в Кроноцком заливе и впадающих в него реках), а также в Тигильском районах Камчатки. На западном побережье основной промысел откроется в середине июля", - говорится в сообщении.

Всего за период путины, по первоначальным расчетам отраслевой науки, разрешено добыть порядка 320 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

"Первоначальный объем возможного вылова составляет порядка 170 тыс. тонн, а в резерве остается более 140 тыс. тонн, которые будут дополнительно распределены в ходе промысла в зависимости от подходов рыбы", - сообщает краевое правительство.

На Камчатке промышленным способом добывают пять видов диких тихоокеанских лососей: горбушу, кету, кижуча, чавычу и нерку. В регионе в настоящее время работает более 500 рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий, насчитывается более 620 судов промыслового флота. В отрасли трудится около 16 тыс. человек.