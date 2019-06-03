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Трамп объявил, что его советник по экономическим вопросам покидает свой пост

Президент США пообещал назвать имя нового советника после своей поездки в Великобританию, Ирландию и Францию

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Председатель Совета экономических консультантов при президенте США Кевин Хассет в ближайшее время покинет свой пост. Об этом сообщил в воскресенье в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Кевин Хассетт, который проделал такую великолепную работу для меня и администрации [США], в ближайшее время покинет [свой пост]", - написал глава государства.

Он уточнил, что назовет имя нового председателя совета после своей поездки в Великобританию, Ирландию и Францию. "Я хочу поблагодарить Кевина за все, что он сделал - он настоящий друг!" - заключил Трамп.

Совет консультирует президента по вопросам как внутренней, так и международной экономической политики.

Теги
СШАВеликобританияИрландияФранцияТрамп, Дональд
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