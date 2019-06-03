WSJ: Blackstone Group приобрела у GLP склады на $18,7 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Инвестиционная компания Blackstone Group приобрела за $18,7 млрд сеть складских помещений на территории США у сингапурской компании GLP - второго по величине оператора складской недвижимости в мире. Как уточняет в воскресенье газета The Wall Street Journal, данная сделка станет самой крупной в истории частной недвижимости.

По сведениям издания, Blackstone Group удалось обойти предложение, поступившее GLP от американской компании Prologis. Его сумма не уточняется. Источники газеты утверждают, что сделка подразумевает обязательство со стороны Blackstone Group рефинансировать задолженность в размере $8 млрд.

По условиям соглашения, в собственность инвестиционной компании перейдут порядка 1,3 тыс. складских помещений на территории США, многие из которых располагаются в густонаселенных районах. Их общая площадь составляет, по оценке газеты, более 16 млн кв. м. Издание отмечает, что спрос на такого рода недвижимость резко возрос в последнее время благодаря развитию онлайн-торговли.