Роспотребнадзор выписал штрафы на 30 млн рублей за некачественную молочную продукцию

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор в первом квартале 2019 года провел более 6 тыс. надзорных мероприятий в отношении предприятий, производящих и реализующих молочную продукцию. По итогам проверок были наложены штрафы на сумму более 30 млн рублей, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

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"В первом квартале 2019 года проведено 6303 надзорных мероприятия в отношении предприятий, занятых в производстве и обороте молока и молочной продукции, из них в 840 проверках выявлены нарушения требований законодательства <...> По всем фактам выявляемых нарушений Роспотребнадзором приняты предусмотренные законодательством меры, в том числе наложены штрафы на общую сумму свыше 30 млн рублей", - говорится в сообщении.

При этом в ходе контрольно-надзорных мероприятий было изъято из оборота более 1,5 тыс. партий молока и молочной продукции общим объемом более 19 тонн.

Отмечается, что специалистами ведомства было исследовано около 69 тыс. проб молочной продукции. Результаты проведенного анализа показали, что 4% исследованной продукции не соответствовали обязательным требованиям по санитарно-химическим показателям, в том числе по содержанию токсичных элементов, еще 3,5% проб не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.