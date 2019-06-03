СМИ: ЕС разрешил Таиланду вести переговоры по экспортным квотам на товары

БАНГКОК, 3 июня. /ТАСС/. Европейский союз согласился разрешить Таиланду договориться о своей экспортной квоте для 31 продукта. Об этом сообщила генеральный директор департамента торговых переговоров при Министерстве торговли королевства Аурамон Саптхвитхум.

Как пишет в понедельник газета The Bangkok Post, запрос был подан таиландскими торговыми представителями в декабре 2018 года. "Переговоры будут касаться квот на 31 товар, которые Таиланд получил до того, как ЕС и Великобритания начали свой диалог по Brexit", - сказала она. По словам эксперта, среди товаров девять продуктов из домашней птицы, девять из риса, четыре из сладкого картофеля и маниоки, шесть из рыбы и креветок, а также три вида полуфабрикатов. Переговоры важны, поскольку "только в 2017 году ЕС купил на этих продуктов на $1,4 млрд", добавила Саптхвитхум.

Вместе с тем Таиланд подал аналогичную заявку в Великобританию. "В марте Таиланд подал официальный запрос на право получения экспортных квот на 30 продуктов", - сообщила она. Запрос, поданный британским торговым представителям, касается экспортных квот на десять продуктов из домашней птицы, семь из риса, три из сладкого картофеля и маниоки, шесть из рыбы и креветок, а также четыре вида полуфабрикатов. "Мы попросили Великобританию ускорить рассмотрение нашего запроса", - отметила Саптхвитхум, добавив, что в 2017 году общая стоимость экспорта этих товаров составила $627,6 млн.

"Мы хотим завершить переговоры как с ЕС, так и с Великобританией к сентябрю, поскольку ожидается, что Соединенное Королевство выйдет из Европейского союза в октябре", - подчеркнула Саптхвитхум. По ее словам, если соглашение о Brexit будет достигнуто, то Таиланд получит некоторую свободу действий, поскольку ЕС и Великобритания сохранят свою текущую торговую политику до декабря 2020 года.

"Однако если это закончится "жестким Brexit", то Великобритания должна будет установить новые налоговые ставки и импортные квоты в октябре этого года", - подытожила глава департамента торговых переговоров.