СМИ: Apple откажется от iTunes

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Корпорация Apple удалила все публикации и информацию со страниц в социальных сетях Instagram и Facebook, посвященные программе iTunes. Как утверждает портал The Verge , такой шаг со стороны компании может стать подтверждением того, что она полностью откажется от данного приложения, которое просуществовало более 18 лет.

iTunes, впервые появившаяся в 2001 году, на протяжении многих лет была необходимым инструментом пользователей мобильной продукции Apple. Так, с ее помощью, еще до появления в 2007 году смартфонов iPhone, владельцы MP3-плееров iPod синхронизировали свои устройства с компьютером и наполняли их музыкой. В отрыве от iTunes на первых порах было невозможно и использование iPhone. Долгое время для активации и настройки новых смартфонов необходимо было подключать их к компьютеру, что было возможно лишь посредством iTunes.

Помимо работы с мобильными устройствами программа позволяла пользователю совершать покупки в онлайн-магазине приложений iTunes Store. Также она могла использоваться для прослушивания музыки и просмотра видеороликов и фильмов, которые можно было купить или взять напрокат в iTunes Store.

Необходимость в ней практически отпала по мере того, как смартфоны и прочая мобильная техника производства Apple становились все более автономными. Так, со временем у них появился собственный магазин приложений AppStore, а прослушивание музыки стало возможно по подписке - через встроенное приложение Apple Music. В апреле 2019 года компания объявила о создании собственного стримингового видеосервиса, работающего через обновленное приложение Apple TV.

Таким образом, предполагаемый отказ от устаревшей по своему функционалу iTunes специалисты считают логичным и оправданным. По словам эксперта агентства Bloomberg в области технологий Марка Гурмана, корпорация объявит об отказе от программы на своей ежегодной Всемирной конференции для разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC), которая пройдет 3-7 июня в Сан-Хосе (штат Калифорния).

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod, "умные" часы Apple Watch и другие устройства. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) - одна из крупнейших в мире. В августе прошлого года ее рыночная капитализация превысила $1 трлн, но затем снизилась и сейчас составляет чуть более $840 млрд.