Генпрокуратура проверит данные Титова об административном давлении на бизнес

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить информацию уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова о давлении контрольно-надзорных органов на бизнес в регионах, сообщила в понедельник пресс-служба бизнес-омбудсмена.

"Генеральная прокуратура по поручению Путина проверит данные из доклада Бориса Титова по административному давлению в регионах", - говорится в сообщении.

В своем ежегодном докладе президенту Титов представил "Индекс административного давления" в региональной разбивке. По данным омбудсмена, административное давление на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов значительно разнится от региона к региону. "Генпрокуратуре поручено провести проверки фактов, изложенных в индексе, и доложить президенту до 15 ноября", - отмечает пресс-служба Титова.

В сообщении также говорится, что Путин поручил создать рабочую группу по рассмотрению подготовленного Титовым "Реестра системных проблем российского бизнеса" на базе Аналитического центра при правительстве РФ. Результаты работы группы будут рассмотрены на заседании правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции не позднее ноября 2019 года.

Еще одно поручение главы государства относится к подготовленной Институтом экономики роста им. Столыпина дорожной карте "Устойчивый рост несырьевого сектора экономики". Титов является председателем наблюдательного совета института. "В рамках ее осуществления [правительству] поручено вместе с ответственными министерствами подготовить 15 программ развития промышленных кластеров", - сообщает пресс-служба омбудсмена. Пилотные программы кластеров должны быть рассмотрены на заседании правительства в декабре 2019 года.