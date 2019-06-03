Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в мае снизился до 49,8 пункта

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в мае 2019 года снизился до отметки 49,8 пункта против 51,8 пункта в предыдущем месяце. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

"Российские обрабатывающие отрасли указали на признаки замедления в мае, поскольку индекс PMI опустился ниже критической отметки 50 баллов впервые с августа прошлого года. Сокращение было лишь частичным на фоне снижения роста объемов производства и новых заказов, а также ускорения сокращения занятости. IHS Markit в настоящее время прогнозирует более медленное расширение промышленного производства во втором квартале 2019 года, с замедлением годового роста до 1.5%", - сообщило агентство со ссылкой на экономиста IHS Markit Шиана Джонса.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.