{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в мае снизился до 49,8 пункта

В апреле показатель составлял 51,8 пункта

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в мае 2019 года снизился до отметки 49,8 пункта против 51,8 пункта в предыдущем месяце. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

"Российские обрабатывающие отрасли указали на признаки замедления в мае, поскольку индекс PMI опустился ниже критической отметки 50 баллов впервые с августа прошлого года. Сокращение было лишь частичным на фоне снижения роста объемов производства и новых заказов, а также ускорения сокращения занятости. IHS Markit в настоящее время прогнозирует более медленное расширение промышленного производства во втором квартале 2019 года, с замедлением годового роста до 1.5%", - сообщило агентство со ссылкой на экономиста IHS Markit Шиана Джонса.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

 

Теги
Россия
SOCAR и Сбербанк создали совместное предприятие для переработки нефти на Антипинском НПЗ
По данным газеты "Коммерсантъ", азербайджанская нефтяная компания планирует начать поставки к июлю
Читать полностью