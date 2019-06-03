SOCAR и Сбербанк создали совместное предприятие для переработки нефти на Антипинском НПЗ

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Сбербанк России и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR, ГНКАР) создали совместное предприятие ООО "Сокар Энергоресурс" для переработки нефти на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе, следует из данных единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Генеральным директором стал Фарид Джафаров, уставной капитал предприятия составил 10 тыс. рублей. Доля в 60% "Сокар Энергоресурс" принадлежит зарегистрированной на Кипре "Сокар Раша Инвестменс Лимитед", 40% - структуре Сбербанка ООО "СБК Комплект".

По данным газеты "Коммерсантъ", предприятие будет закупать нефть у крупных нефтекомпаний, в частности, у "Лукойла" и "Сургутнефтегаза", и поставлять на Антипинский НПЗ. Издание сообщает, что SOCAR хочет начать поставки к июлю.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что Антипинский НПЗ может восстановить переработку нефти до 1 июля 2019 года.

Сейчас Антипинский НПЗ находится под контролем Сбербанка - своего крупнейшего кредитора. Предприятие ранее обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. Сумма требований по делу - 346,4 млрд рублей.