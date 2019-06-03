ВТБ получит контрольный пакет акций железнодорожного холдинга РТК

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ и акционеры группы компаний РТК (многопрофильный железнодорожный холдинг, крупнейший перевозчик аграрных и лесных грузов) достигли договоренности о приобретении группой ВТБ контрольного пакета акций ГК РТК. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.

"Банк ВТБ и акционеры ГК РТК достигли договоренности и подписали обязывающие документы о приобретении группой ВТБ 50% +1 акция ГК РТК. Акционеры намерены продолжать реализовывать стратегию развития компании, нацеленную на поддержание лидирующих позиций в сегментах перевозок специализированным составом", - отмечается в сообщении.