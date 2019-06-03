Помпео призвал ЕС отказаться от введения пошлин на американские товары

БЕРЛИН, 3 июня. /ТАСС/. США хотят, чтобы Европа не вводила таможенных пошлин на американские товары и обеспечила для производителей равные условия. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в опубликованном в понедельник интервью немецкой газете Rheinische Post .

"Мы хотим, чтобы Европа прекратила вводить штрафные пошлины на американские продукты, то есть не допускала их. Мы хотим, чтобы Европа не предпринимала несправедливых торговых шагов по отношению к США", - заявил он.

"Президент [Дональд Трамп] выступает за справедливую взаимную торговлю - ни больше ни меньше. Мы хотим видеть наши сельскохозяйственные продукты в Европе", - сказал госсекретарь. По его словам, это одно из важных условий для поддержания взаимовыгодных торговых отношений между США и ЕС.

1 июня 2018 года США ввели пошлины на импортируемую из Канады, Мексики и стран ЕС продукцию из стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Указанные страны впоследствии ввели ответные меры. ЕС, в частности, начал разбирательство в ВТО и с 22 июня ввел 25%-ные пошлины на ряд видов американской металлургической, машиностроительной и сельскохозяйственной продукции, суммарный объем экспорта которой составляет €2,8 млрд в год. Трамп также заявлял, что США введут пошлины на автомобили, импортируемые из стран ЕС, если Евросоюз не ликвидирует торговые барьеры в отношении американских компаний.

Президент США должен был до 18 мая принять решение, вводить или нет пошлины в размере 25% на импорт автомобилей и комплектующих для автопромышленности. 17 мая Трамп воспользовался правом (согласно торговому законодательству США) отложить введение пошлин на срок до 180 дней для продолжения переговоров на эту тему с торговыми партнерами.