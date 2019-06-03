"МРСК Центра" и "МРСК Центра и Приволжья" направят на цифровизацию 60 млрд рублей

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. "МРСК Центра" и "МРСК Центра и Приволжья" (входят в группу компаний "Россети") оценивают объем инвестиций в цифровизацию электросетевого комплекса в 60 млрд рублей до 2024 года, сообщил ТАСС генеральный директор "МРСК Центра" (управляющая компания "МРСК Центра и Приволжья") Игорь Маковский.

"На реализацию программ цифровой трансформации "МРСК Центра" и "МРСК Центра и Приволжья" потребуется около 60 млрд рублей до 2024 года, что составляет около 30% от инвестиционных программ. Программы цифровой трансформации будут реализовываться в рамках существующих тарифно-балансовых решений, исходя из возможностей инвестпрограмм компаний, то есть не будут влиять на тариф для конечного потребителя", - сказал он.

Маковский отметил, что среди пилотных регионов цифровой трансформации - Воронежская и Белгородская области.

"МРСК Центра" и "МРСК Центра и Приволжья" ведут бизнес на территории 20 регионов России. Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе в "МРСК Центра", "МРСК Сибири", "МРСК Северо-Запада".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.