"Ведомости": "Гражданские самолеты Сухого" оценили в 44,8 млрд рублей

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) оценена в 44,8 млрд рублей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на трех человек, близких к ОАК.

Согласно публикации, оценка проводилась с целью объединения гражданских активов ОАК в единую авиастроительную компанию. ГСС, "ОАК - центр комплексирования" и "Новые гражданские технологии" присоединятся к корпорации "Иркут".

По словам представителя корпорации, оценку активов для объединения проводили независимые оценщики с учетом показателей и планов компаний.

В ОАК планируют продать контрольный пакет в новой созданной единой гражданской компании госбанкам.