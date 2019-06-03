Азербайджан не будет приобретать Boeing 737 MAX-8

БАКУ, 3 июня. /ТАСС/. Азербайджан отказался от приобретения 10 самолетов Boeing 737 MAX-8, на покупку которых два года назад был подписан контракт с американской аэрокосмической корпорацией. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе в ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (АЗАЛ).

"Мы официально отказались от покупки самолетов Boeing 737 MAX-8 по известным причинам, связанным с безопасностью данных самолетов, и уведомили об этом корпорацию Boeing", - сказал руководитель пресс-службы АЗАЛ Паша Кесаманский.

В апреле 2017 года азербайджанская авиакомпания Silk Way Airlines подписала с Boeing контракт на приобретение десяти пассажирских самолетов Boeing-737 MAX. Общая сумма сделки составила около $1 млрд. Самолеты должны были быть доставлены в Азербайджан до конца 2020 года.

9 октября прошлого года в Индонезии и 10 марта этого года в Эфиопии потерпели крушение самолеты Boeing 737 MAX-8. После этого авиакомпании из многих стран, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.