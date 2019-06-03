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Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
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"Транснефть" ожидает поступление чистой нефти в Польшу 8-9 июня

В "Транснефти" сообщили, что отгрузка нефти в Венгрию и Словакию вошла в штатный режим

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Отгрузка кондиционной нефти в Венгрию и Словакию по магистральному нефтепроводу "Дружба" вошла в штатный режим, поставки чистой нефти в Польшу могут начаться уже 8-9 июня, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Дёмин.

"Прием нефти на приемно-сдаточном пункте (ПСП) Будковице (Словакия) и Фенешлитке (Венгрия) вошел в штатный режим. Продолжается откачка нефти с превышением хлорорганики на территории Белоруссии от ПСП Адамова Застава (Польша). Предположительно 8-9 июня на ПСП подойдет кондиционная нефть", - сказал он.

 

Теги
СловакияРоссияВенгрияПольшаСитуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
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