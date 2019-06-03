Счетная палата отметила низкий уровень исполнения бюджета Минздравом в 2018 году

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Счетная палата зафиксировала низкий уровень освоения средств государственного бюджета в 2018 году Минздравом, Роспотребнадзором и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Счетная палата проверила исполнение бюджета за 2018 год в Минздраве России, Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Приорова, ФМБА России, Роспотребнадзоре и Росздравнадзоре. По итогам проверки у всех главных распорядителей, за исключение Росздравнадзора, отмечен низкий уровень исполнения расходов по Федеральной адресной инвестиционной программе: в Минздраве - 68,9%, Роспотребнадзоре - 39,9%, ФМБА - 32,4%", - говорится в сообщении.

Согласно результатам проверки, ФМБА не ввел в эксплуатацию 4 из 12 объектов капитального строительства. В частности, Высокотехнологичный центр медицинской радиологии в Димитровграде, Центральный научно-исследовательский Институт эпидемиологии Роспотребнадзора не завершил реконструкцию экспериментально-биологической лаборатории.

Минздрав РФ не обеспечил достижения трех из пяти целевых показателей программы "Развитие здравоохранения": ожидаемая продолжительность жизни, смертность от новообразований и удовлетворенность населения качеством медицинской помощи. "Кроме того, отдельные регионы не выполнили показатели по охвату населения медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза и освидетельствования ВИЧ-инфекции, а также по уровню информированности населения", - сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается также, что в 50 из 85 субъектах РФ не обеспечено повышение средней заработной платы среднего и младшего персонала медработников. У Росздравнадзора и Роспотребнадзора проверка выявила нарушения и недостатки при использовании субсидий на выполнение государственного задания. Кроме того, у Роспотребнадзора не утверждены правила контроля за выполнением госзаданий подведомственными учреждениями. Для всех объектов проверки также характерны нарушения требований к содержанию документации и размеру закупок у субъектов малого предпринимательства, нарушения сроков заключения контрактов и размещения документации на сайте.

"Низкий процент освоения средств свидетельствует о системных недоработках при планировании расходов и недостаточном контроле за реализацией федеральной адресной инвестиционной программы. Как следствие, возникают риски необоснованного отвлечения средств федерального бюджета и затягивания сроков сдачи объектов", - отметил на коллегии Счетной палаты аудитор Михаил Мень, слова которого приводит пресс-служба.