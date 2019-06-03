Производство в "Сырном кластере" в Подмосковье начнется в 2020 году

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Производство первых сыров в "Сырном кластере" на территории Дмитровского округа Московской области планируется начать в 2020 году, в июне текущего года в кластере будет завершено строительство инженерной инфраструктуры, сообщил в понедельник журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

"Сегодня территория "Сырного кластера" - это большая стройка. Мы рассчитываем закончить строительство всей инженерной инфраструктуры, а это и вода, и газ, и электричество, и канализация, ливневка, дороги - все в полном объеме мы должны завершить в июне текущего года и рассчитываем на то, что будут заложены первые заводы на территории "Сырного кластера". Поэтому реальное производство первого сыра будет осуществляться уже в следующем году", - сказал он.

Разин добавил, что все строительные работы на территории кластера идут в соответствии с графиком.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья сообщал, что строительство семи заводов в "Сырном кластере" планируется начать в июле 2019 года. На предприятиях будут производить не менее 12,5 тыс. т сыра в год.

"Сырный кластер" в Дмитровском округе - пилотный агропромышленный парк в Московской области. Как сообщалось ранее, власти региона полностью берут на себя создание инфраструктуры проекта.