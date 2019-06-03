Перевозки пассажиров по МЦК в мае увеличились на 9,8%

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. По Московскому центральному кольцу (МЦК) в мае текущего года перевезено 11,9 млн пассажиров, что на 9,8% больше, чем в мае 2018 года, говорится в сообщении РЖД.

В целом, перевозки пассажиров на сети "Российских железных дорог" выросли мае 2019 года на 2,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 102,8 млн человек.

Так, в пригородном сообщении отправлено 93 млн пассажиров (на 0,9% больше, чем годом ранее), в дальнем следовании - 9,8 млн (+15,3%).

Пассажирооборот в мае 2019 года составил 10,4 млрд пасс-км, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 3 млрд пасс-км (+1,3%), в дальнем следовании - 7,4 млрд пасс-км (+8,2%).

По итогам января - мая текущего года перевозки пассажиров увеличились на 4,9%, до 465,9 млн человек, в том числе по МЦК - на 15,9%, до 58,2 млн человек.