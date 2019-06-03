"Газпром" обошел Сбербанк по капитализации

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Капитализация "Газпрома" в ходе торгов на Московской бирже в понедельник составила 5,256 трлн рублей, превысив капитализацию Сбербанка, свидетельствуют данные торгов.

В частности, капитализация Сбербанка с учетом обыкновенных и привилегированных акций составила порядка 5,226 трлн рублей.

По состоянию на 11:20 мск акции "Газпрома" выросли на 3,3% к уровню закрытия предыдущих торгов, достигнув 222,1 рублей за бумагу.

Акции компании растут на фоне новости о том, что "Газпром" разрабатывает новую дивидендную политику. Соответствующая информация содержится в презентации российского газового холдинга. В ней также отмечается, что в этом году "Газпром" планирует заплатить рекордные дивиденды - 16,61 рубля на акцию за 2018 год.