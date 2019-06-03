Песков: участников ПМЭФ будет много, несмотря на шантаж форума из-за рубежа

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году соберет много участников, в том числе - из США, несмотря на традиционный шантаж этого мероприятия из-за рубежа. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе SophieCo на телеканале RT .

"Каждый год некоторые стороны изо всех сил стараются <…> "шантажировать" этот форум. Однако в конечном итоге мы наблюдаем весьма успешное мероприятие", - сказал Песков. "На форум приедут представители 75 стран, 270 компаний со всего мира <…> В общей сложности мы ожидаем около 15 тыс. человек, включая как международных, зарубежных, так и местных участников", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Он при этом счел преувеличением слова о том, что в этом году на Западе в целом крайне негативно отзываются о ПМЭФ. "Да, мы слышали заявление посла США в Москве о том, что он собирается бойкотировать форум. Но это не значит, что также поступят представители компаний, в том числе и американских", - подчеркнул представитель Кремля, выразив уверенность, что представителей американского бизнеса на Петербургском форуме "будет много", так как "они традиционно участвуют в этом мероприятии и будут и дальше это делать".

"Такие форумы нельзя бойкотировать. Нельзя создавать вакуум. Если без тех или иных компаний образуется вакуум, его сразу же заполнят компании из каких-нибудь других стран. И все страны хорошо понимают этот факт. Они проявляют большую осторожность, чтобы на форуме как раз таки не образовался такой вакуум", - продолжил Песков, отметив, что компании очень активны в вопросе участия в ПМЭФ, который является очень интересным и репрезентативным мероприятием.

Дело Калви и ПМЭФ

ПМЭФ-2019 пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство ПМЭФ.

Ранее представитель Госдепартамента сообщил ТАСС, что американские власти не будут отправлять правительственную делегацию на этот экономический форум. Представитель посольства США в РФ Андреа Калан сообщила, что посол США в России Джон Хантсман также не примет участие в форуме в связи с тем, что "американский инвестор Майкл Калви находится под стражей и ему предъявлены уголовные обвинения по вопросам, относящимся к деловому спору".

31 мая советник президента России Антон Кобяков сообщил ТАСС, что, несмотря на отказ США направить правительственную делегацию на ПМЭФ, за неделю до начала форума свое участие в нем уже подтвердили более 400 представителей американского бизнеса.

Майкл Калви, основатель и управляющий партнер инвестфонда Baring Vostok, был задержан, а позднее арестован по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Также Басманный суд столицы арестовал еще пятерых фигурантов дела. Сначала Калви был помещен в следственный изолятор, но позднее переведен под домашний арест.