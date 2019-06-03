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АКИТ ожидает в 2019 году роста рынка онлайн-торговли в России до 2,2 трлн рублей

Самыми популярными товарами в интернете в 2018 году были продукты питания, товары для детей, одежда, зоотовары и косметика

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Российский рынок интернет-торговли в 2019 году может достичь 2,17 трлн руб. против 1,66 трлн руб. в 2018 году. Об этом говорится в материалах Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Рынок онлайн-торговли в 2017 году составлял 1,04 трлн руб.

В сообщении отмечается, что в России число пользователей интернета являются 90 млн человек. Самыми популярными товарами для заказа в интернете в 2018 году были продукты питания, товары для детей, одежда, зоотовары и косметика.

Доля интернет-продаж в общем обороте розничной торговли в 2018 году составила 5,3%.

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