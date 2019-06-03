Песков: Россия рассчитывает на увеличения объема китайских инвестиций

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Инвестиционный потенциал в отношениях с Китаем далеко не исчерпан, возможностей для увеличения инвестиционного потока много и Россия рассчитывает на его рост. Об этом в интервью программе SophieCo на телеканале RT сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, нельзя сказать, что Китай много инвестирует в российскую экономику, - заметил он. - Здесь по-прежнему остается очень много места для увеличения объема их инвестиций. И мы надеемся, что со временем так и будет".

При этом представитель Кремля напомнил, что Китай и Россию связывают очень тесные партнерские отношения. По его словам, сотрудничество двух стран протекает успешно. "Объем торговли между нашими странами постоянно растет вне зависимости от международной экономической обстановки, - подчеркнул Песков. - Мы планировали, что добьемся здесь результата в $100 млрд, однако в итоге вышло даже немного больше - 107 млрд". В сравнении с товарооборотом США и Китая, по оценке пресс-секретаря главы государства, эта сумма "довольно скромная, но, тем не менее, для размера нашей экономики она очень значительная".

Тем не менее, Песков также отметил и тот факт, что Китай пока не является торговым партнером России номер один. Этот титул по-прежнему сохраняют за собой страны Евросоюза.

Говоря о китайской инициативе "Один пояс - один путь", представитель Кремля назвал ее "очень привлекательным проектом". "Можно даже сказать, что это не просто проект, а своего рода философия, некое обобщение масштабных проектов, задуманных нашими китайскими партнерами", - заметил он. И все же, как подчеркнул Песков, Россия не участвует в процессе напрямую, а скорее рассматривает возможность интеграции в той или иной степени, которая была бы совместима с его параметрами.