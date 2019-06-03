Чубайс и Дворкович выдвинуты кандидатами в совет директоров Роснано

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Правительство России выдвинуло кандидатов для избрания в качестве представителей РФ и независимых директоров в совет директоров и ревизионную комиссию АО "Роснано". Соответствующее распоряжение, подписанное председателем правительства Дмитрием Медведевым, размещено на официальном портале правовой информации в понедельник.

В совет директоров правительством предлагаются: председатель правления ООО "Управляющая компания "Роснано" Анатолий Чубайс (входит в нынешний совет директоров), председатель совета директоров этой компании Владислав Путилин, председатель Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий ("Сколково") Аркадий Дворкович (сейчас возглавляет совет директоров Роснано), директор по стратегическому планированию ООО "Ренова-холдинг Рус" Олег Фомичев, гендиректор АО "Российская венчурная компания" Александр Повалко.

В списке кандидатов - заместитель министра финансов Андрей Иванов, заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков, заместитель главы Минэкономразвития Оксана Тарасенко, руководитель автономной некоммерческой организации "Аналитический центр при правительстве РФ" Владислав Онищенко.

АО "Роснано" создано в марте 2011 года после реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий", 100% акций АО "Роснано" в собственности государства. Функцию управления активами компании выполняет созданное в декабре 2013 года УК "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс. АО "Роснано" - один из институтов развития России. Компания инвестирует напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в высокотехнологичные проекты.