Украине в ближайшие четыре месяца предстоит выплатить $4,5 млрд долга

КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Украине до октября 2019 года предстоит выплатить по внешним и внутренним долгам $4,5 млрд. Такие данные в понедельник привел председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

"За три летних месяца Украине нужно выплатить внешних долгов на сумму $1,8 млрд, в сентябре - $1,7 млрд", - написал он в понедельник на странице в Facebook.

Еще одним фактором, который будет влиять на финансовую политику, станет продажа облигаций. "Ожидаемый в июле - августе выход нерезидентов из облигаций внутреннего государственного займа в гривнах, которые они покупали в январе - апреле, будет примерно на эквивалент $1 млрд с последующей конвертацией полученных средств в валюту", - добавил экономист.

В контексте сотрудничества с МВФ он указал на серьезные сложности, связанные с переформатированием парламента и правительства страны. "Получается, раньше сентября представителей МВФ в Киеве ждать не приходится, поэтому подписание документов стоит ожидать не ранее конца сентября - начала октября. И выделение кредитов происходит отнюдь не сразу после подписания программы", - подчеркнул он.

Данилишин также напомнил, что 2019 год станет периодом крупнейших выплат по внешнему государственному долгу. "На начало года объем выплат по обслуживанию и погашению внешнего госдолга оценивался в $6,3 млрд", - уточнил Данилишин. По его оценке, власти страны "справятся" с долговой нагрузкой на финансовую систему государства.

Украинский олигарх Игорь Коломойский 26 мая выступил с идеей объявить дефолт по финансовым обязательствам страны. Позже в окружении президента Владимира Зеленского эту инициативу отвергли. По словам лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко, такой шаг вызвал бы четырехкратное падение гривны к доллару.